Tradimento mostra che Tarik ha sempre nascosto la verità a Güzide

Tradimento mostra che Tarik non ha detto la verità a Güzide. Il finale della soap sarà allucinante. La soap turca Tradimento tornerà a settembre su Canale 5 e ciò che mostrerà non sarà bello. Güzide scoprirà che suo figlio è morto, Tarik glielo ha sempre nascosto. Che succederà?

Tradimento tornerà a settembre, finite le ferie su Canale 5, con gli ultimi episodi. Ricca di intrighi e sotterfugi, ci lascerà senza parole. Staremo con il fiato sospeso. Nelle anticipazioni turche finali: Güzide scoprirà che Dündar non è suo figlio.

Un’ostetrica si presenterà a casa della giudice, dicendo di avere fatto nascere Dündar Terzioğlu. Ella affermerà, inoltre, che il ragazzo non è il figlio biologico di Güzide, contrariamente con quanto era emerso dal test del DNA.

La giudice sosterrà che l’esame ha dimostrato essere suo figlio

L’ostetrica le consiglierà di ripetere il test. Seppur titubante, Güzide accetterà il consiglio della donna e rifarà gli esami. Il risultato dimostrerà che non c’è nessun legame di sangue tra lei e il ragazzo. La notizia farà spiazzerà Güzide: dove sarà suo figlio?

La donna che ha fatto nascere Dündar vorrà aiutarla, ma morirà prima che lei e Ozan possano di nuovo parlare con lei. Güzide si chiederà: “l’ostetrica sarà davvero morta d’infarto? Nonostante i medici affermino che sarà deceduta di morte naturale, Güzide non potrà fare a meno di notare che la donna èmorta appena pochi istanti prima di parlare con lei“.

Anticipazioni turche Tradimento: Güzide parla con Lütfü

Qualcuno suggerirà alla giudice di parlare con Lütfü. Si tratta di un ostetrico che lavorava all’ospedale di Esmeli e che potrebbe parlarle sullo scambio di culle. Il medico però soffre di Alzeihmer. Inizierà a dire frasi senza senso, finché non dirà qualcosa che colpirà Güzide.

L’uomo affermerà di essere il padre di Oylum, e di averla data a Tarik perché lui si rifiutava di accudire il figlio naturale invalido. La giudice faticherà a credere che l’ex marito sia stato capace di una cosa del genere, chiederà a Mualla di aiutarla cercare la verità.

Tradimento anticipazioni: Mualla sequestra Tarik e lui confessa

Mualla sequestrerà Tarik e lo costringerà a rivelare la verità. Aiutato da Celal lo condurrà in un capannone abbandonato, con la minaccia di tagliargli i diti se non dirà la verità di come sono andate davvero le cose. L’uomo confesserà di essere andato a casa dell’ostetrica e di averle impedito di prendere il medicinale salvavita quando lei si è sentita male.

Tarik confesserà di aver scambiato il figlio naturale con Oylum, e rivelerà che il piccolo è morto poco dopo a causa di una malattia. Güzide scoprirà l’ennesimo inganno di Tarik, e sarà sconvolta.