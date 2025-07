Tradimento quando torna la serie tv turca su Canale 5? C’è la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è stata tra le serie tv più seguite di questa stagione televisiva appena conclusa di Mediaset. Sono stati oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno hanno visto le vicende di Guzide, Tarik e Sezai sui teleschermi di Canale 5. Dallo scorso 30 giugno, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere la serie tv per le vacanze estive. Una mossa che non è piaciuta moltissimo al pubblico italiano, che ha ampiamente criticato Mediaset sui social. Nel frattempo, il portale Blasting News avrebbe annunciato la data del possibile ritorno di Tradimento su Canale 5. Secondo il portale, la serie tv con l’attrice Vahide Percin dovrebbe tornare il prossimo 12 settembre in prima serata. Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda le vicende di Guzide soltanto alla sera mentre al pomeriggio verrebbe sostituita da La forza di una donna o Forbidden Fruit.

Tradimento anticipazioni settembre: Selin spara a Tolga

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere da settembre sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Selin farà il suo ritorno a casa dopo aver passato diverse settimane in sanatorio. Sarà qui che la donna farà una drammatica scoperta quando apprenderà che sua sorella Serra aspetta un bambino da Tolga. Selin furiosa si precipiterà all’ufficio di suo marito con in mano una pistola. La donna non esiterà a sparare tre colpi d’arma da fuoco contro Tolga, che piomberà a terra in gravissime condizioni. La sorella di Serra verrà arrestata mentre suo marito in ospedale dove sarà sottoposto ad un trapianto di rene per salvarlo da morte certa.