Tradimento come finisce su Canale 5? Tutto sull’inaspettato finale di stagione

Tradimento continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori italiani. La serie tv si appresta a chiudere i battenti a novembre dopo due anni di messa in onda sui teleschermi di Canale 5 dove ha ottenuto un incredibile successo. Le vicende di Guzide hanno mantenuto ascolti in costante crescita, raggiungendo picchi di quasi 3 milioni di spettatori ed uno share tra il 15-16% nella fascia serale. Tradimento conta una solida base di fan che si sono incrementati dopo la pausa estiva. Mediaset ha deciso di concentrare la programmazione della soap in prima serata, rinunciando a riproporla nel daytime per evitare uno spreco eccessivo di episodi e favorendo una messa in onda più compatta e coinvolgente per il pubblico. Tuttavia, la produzione turca non ha proseguito per una terza stagione, segnando la fine delle vicende di Guzide e Tarik, protagonisti indiscussi della narrazione.

Tradimento, tutto sulle puntate finali: Oylum diventa nuovamente madre

Le puntate finali di Tradimento sono fissate per novembre 2025. Le anticipazioni riguardanti il finale di stagione rivelano che Guzide riuscirà a ritrovare il figlio biologico, scoprendo che si chiamava Murat ed era nato con delle malformazioni che l’hanno reso incompatibile con la vita. L’ex giudice riuscirà a rintracciare la sua tomba dove si recherà a pregare e chiedere perdono al pubblico per non averlo potuto amare per le bugie di Tarik che ha mantenuto a lungo il segreto. La follia di Ipek, invece, colpirà Tolga che morirà per difendere suo padre Oltan da un’aggressione a mano armata. La figlia di Sezai accecata dalla gelosia si introdurrà nell’ufficio dell’ex fidanzato per cercare di sparargli ma Tolga si metterà davanti, trovando la morte. Lieto fine per Kahraman e Oylum, che scoprirà di attendere un nuovo bambino. La notizia porterà speranza a tutti i protagonisti della serie tv.