Tradimento cancellato su Canale 5? Ecco tutta la verità

Tradimento è una serie tv turca che ha appassionato milioni di telespettatori in Italia. Ogni venerdì, le vicende di Guzide e Sezai collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore, la serie tv è finita al centro di un’indiscrezione che ha fatto preoccupare i fans. In particolare, qualche portale aveva dato la notizia della cancellazione di Tradimento su Canale 5. A distanza di ore dall’indiscrezione, ecco che Fanpage ha svelato come stanno veramente le cose. Il portale ha annunciato che la dizi turca non sarà chiusa ma si appresta a salutare il pubblico a novembre quando andrà in onda il finale di stagione. Per questo motivo, Mediaset sarebbe alla ricerca di una serie tv che prenda il posto di quella con Vahide Percin.

Tradimento sostituita da Io sono Farah da novembre

Le vicende con Guzide potrebbero essere sostituite da Io sono Farah dal prossimo novembre come riportato dal portale Fanpage. La serie tv turca con Demet Ozdemir potrebbe essere la candidata adatta per prendere il posto di Tradimento che da due anni circa sta tenendo alta l’attenzione il pubblico italiano. Nel frattempo, Guzide tornerà il prossimo venerdì 10 ottobre con un nuovo appuntamento che si annuncia ricco di colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che Tarik deciderà di ricattare Sezai dopo essere entrato in possesso di un filmato in cui si vede Ipek porre fine alla vita di Serra. L’uomo chiederà all’avvocato di divorziare da Guzide se vuole che sua figlia non venga denunciata alla polizia per il delitto commesso.