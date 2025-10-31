Tradimento anticipazioni puntata 7 novembre: Ipek mette nei guai Sezai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere venerdì 7 novembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Oltan. In particolare, l’uomo deciderà di prendere una decisione importante riguardante le sue nozze con Ipek. L’avvocato di Oltan si presenterà dalla figlia di Sezai per comunicarle l’intenzione del marito di chiedere il divorzio dopo aver saputo dell’aborto. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la donna si opporrà alla decisione del marito, rifiutandosi di firmare le carte. Ipek poi accuserà la sua domestica Neva di aver informato Oltan dell’aborto che ha subito.

Tradimento anticipazioni puntata 7 novembre

Nel corso della nuova puntata di Tradimento in programma venerdì 7 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5, alcuni uomini raggiungeranno lo studio legale di Sezai con l’intenzione di sequestrarne le proprietà in seguito ad un’ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Guzide. a questo punto, capirà che dietro tutto questo c’è lo zampino di Ipek, decisa a vendicarsi del padre. Ma i colpi di scena per quanto riguarda la puntata non saranno ancora finiti qui. Grande attenzione sarà catalizzata anche sulle vicende di Mualla, Oylum e Kahraman. Quest’ultimo scoprirà di essere il figlio biologico di Sezai. L’uomo deciderà di recarsi a trovare l’uomo per avere un confronto con lui.