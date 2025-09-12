Tradimento anticipazioni puntata 19 settembre: un personaggio perde la vita, ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Tradimento in programma venerdì 19 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Dundar farà pace con Guzide e Tarik e insieme ad Ozan, Umit e Zeynep organizzeranno una cena. Anche Oylum si metterà ai fornelli, destando l’attenzione di Mualla, che noterà che sta preparando tutte le prelibatezza preferite da Kahraman. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la donna inizierà a sospettare che Oylum stia agendo in questo modo perché teme perdere suo marito. Ma una volta tornato a casa, Kahraman pregherà sua moglie di fare le valigie e lasciare l’abitazione se lei non si opponesse con fermezza.

Tradimento anticipazioni puntata 19 settembre: Serra perde la vita

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti la nuova puntata trasmessa il 19 settembre su Canale 5 rivelano che Kahraman lascerà l’abitazione al posto di Oylum. Tolga, intanto, scoprirà che l’ex fidanzata gli ha donato il rene grazie ad una rivelazione di suo padre. Il giovane apparirà colpito da tale gesto e si recherà in carcere da Selin per capire il motivo del suo comportamento. La donna gli rivelerà di avergli sparato perché ha una storia d’amore con Serra. Tolga si recherà da Oylum per ringraziarla ma Mualla arrabbiata rivelerà a sua nuora che lui ha messo incinta Serra. La rivelazione sconvolgerà la ballerina che lascerà l’appartamento della suocera. Serra, invece, si comporterà molto male nei confronti di Neva e per questo Ipek la manderà via con decisione. La ragazza cadrà dalle scale durante un alterco, tanto da venire portata in ospedale. Alla fine, la sorella di Selin perderà la vita insieme al bambino che attendeva.