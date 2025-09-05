Tradimento anticipazioni puntata 12 settembre: Kahraman deciso a divorziare da Oylum

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano anche nella puntata che sarà trasmessa venerdì 12 settembre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Serra confiderà ad Alper di voler partorire il figlio di Tolga per ottenere una parte della sua eredità. Tolga, intanto, verrà sottoposto al trapianto di rene, donato da Oylum. Kahraman accetterà di rimanere al fianco dalla donna nonostante le annunci di voler divorziare subito dopo. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la famiglia attenderà l’esito dell’operazione dell’ospedale con Oltan. Azra, invece, farà visita a Selin in carcere dove la informerà che Oylum ha salvato Tolga donandogli il suo rene.

Tradimento anticipazioni 12 settembre: Kahraman vuole divorziare da Oylum

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti la nuova puntata trasmessa il 12 settembre su Canale 5 raccontano che Dundar si recherà a casa di Guzide dove farà la conoscenza di Yesim che proverà a trattenerlo fino al ritorno di quest’ultima. Serra, intanto, comunicherà nel corso di una conferenza stampa di essere incinta di Tolga mostrando il test di gravidanza. Ozan crederà che la ragazza sia mentendo. Mualla, Ilker ed Ipek, invece, rimarranno scandalizzate dalla conferenza stampa vista in tv. Intanto Kahraman sempre più sconvolto lascerà l’ospedale apparendo sempre più desideroso di divorziare da Oylum. Allo stesso tempo, quest’ultima pregherà il marito di portarle il suo bambino in clinica. Oltan veglierà Tolga, sperando che si risvegli il prima possibile.