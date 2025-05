Tradimento anticipazioni prossimi episodi: Serra nel letto di Tolga

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento anticipazioni prossimi episodi: Serra si infilerà nel letto di Tolga. Non immaginate nemmeno che accadrà in seguito. Nei prossimi episodi di Tradimento, Serra metterà in atto il suo piano. La donna andrà a letto con Tolga Kaşifoğlu, il marito della sorella Selin.

Tradimento, anticipazioni: Tolga e Selin adotteranno una bimba

Tolga e Selin adotteranno una bambina. Zeynep, ancora in tenera età verrà abbandonata dai suoi genitori, che hanno già quattro figli. La neonata ha solo tre mesi e morirà poco dopo essere giunta a casa Kaşifoğlu.

Selin penserà che la tragedia sia accaduta per sua incuria e si recherà dai genitori della piccola per scusarsi. La coppia se la prenderà con lei e l’accuserà di avere lasciato morire la piccola. Selin cadrà in uno stato d’animo terribile e deciderà di compiere una follia.

Tradimento trame episodi futuri, Selin verrà ricoverata contro la sua volontà

Selin, rimasta sola in casa, con un coltello praticherà dei piccoli tagli sulle braccia. Tolga tenterà di disarmarla, ma la moglie con il coltello, lo ferirà a sua volta. Selin verrà ricoverata in ospedale, i medici diranno a Tolga il ricovero in psichiatria.

Oltan Kaşifoğlu, suo padre, non ne vorrà sapere. Tolga acconsentirà e Selin farà un’altra scenata davanti ai dottori e agli infermieri. Serra accompagnerà l’amico a casa. L’uomo esagererà con l’alcol con Serra, andrà quindi a letto per riposare un po’.

Tolga scambierà la donna per Oylum Yenersoy, felicemente sposata con Kahraman Sarpoglu. Così Tolga farà l’amore con Serra, pensando fosse la sua donna amata Oylum. La ragazza farà finta di niente appena Kaşifoğlu le dirà di non ricordare la notte precedente, a causa della sbornia.

Passiamo ora a la Promessa con le anticipazioni odierne: Cruz farà una scoperta che la renderà furiosa Quale sarà?

Romulo Baeza, durante le prossime puntate italiane, deluso dalla situazione si sentirà tradito da Alonso. Pia Adarre chiederà ad Alonso di essere riassunta a La Promessa. Cruz si rifiuterà di riassumere la Adarre, comunicherà che non lavorerà al suo servizio.

Baeza si congederà da tutti i dipendenti della tenuta. Un’assenza, quella dello storico maggiordomo. La duchessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), madre naturale di Vera, verrà ricattata, Lorenzo de la Mata farà credere a Cruz che i duchi de los Infantes, genitori della defunta Jimena abbiano informato tutti circa la sua crisi coniugale con Alonso che Maria Antonia (Elia Galera) ha provocato.

La Marchesa rimprovererà la governante Petra Arcos (Marga Martinez), inconsapevole del nuovo impiego degli ex dipendenti. Cruz crederà che i duchi abbiano assunto Pia e Romulo per controllare la famiglia. Cruz chiederà ad Alonso di riportare la Adarre e Baeza a La Promessa.