Tradimento, quale sarà il destino di Tolga? Tutta la verità sull’amatissimo personaggio

Tradimento è una delle serie tv più apprezzate in questo momento in Italia. Ogni giorno sono oltre 2 milioni di telespettatori che seguono le vicende di Guzide e Sezai. Tra i personaggi più amati della dizi turca vi è sicuramente Tolga. Proprio l’uomo è attualmente al centro di un triangolo amoroso formato da Oylum e Kahraman. Le anticipazioni di Tradimento rivelano che il figlio di Oltan dovrà rinunciare all’amore della ballerina quando capirà che ha voltato pagina col cugino di Behram. Oylum diventerà la moglie di Kahraman in una cerimonia che sarà funestata dall’arrivo della polizia. Per questo motivo, Tolga deciderà di dare una seconda chance alle nozze con Selin. Un matrimonio che attraverserà molti momenti difficili. La coppia perderà la bambina che avevano adottato. Un fatto che manderà in crisi sia Tolga che Selin.

Tradimento anticipazioni: Tolga perde la vita per mano di Ipek

Ma quale sarà il destino di Tolga all’interno della serie tv? Le anticipazioni di Tradimento rivelano che l’uomo troverà la morte a causa di Ipek. Tutto inizierà quando la figlia di Sezai perderà il lume della ragione. La donna si recherà nell’ufficio di Oltan, vestita da domestica dove lo minaccerà puntandogli contro un’arma da fuoco. Ipek pretenderà che l’imprenditore lasci Istanbul insieme a lei. Ma Oltan si rifiuterà di raggiungere il Canada insieme a lei. L’incontro verrà fermato dall’arrivo di Tolga, che prenderà le difese di suo padre. Il giovane sarà raggiunto da un colpo di pistola sparato da Ipek. Una ferita che si rivelerà gravissima, tanto da esalare l’ultimo respiro tra le braccia del padre disperato. Niente lieto fine per uno dei personaggi più amati della serie tv.