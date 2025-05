Tradimento anticipazioni: due clamorose uscite di scena nel finale, ecco chi va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la serie tv turca più amata dagli italiani. Negli scorsi giorni, le vicende di Guzide e Sezai hanno registrato un nuovo record di ascolti con quasi 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo grande successo targato Mediaset, che dovrebbe andare in onda fino a novembre/dicembre quando andrà in onda l’ultima puntata. Un finale di stagione che si annuncia incandescente e ricco di colpi di scena. Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le prossime puntate raccontano che il pubblico assisterà a due clamorose uscite di scena. Due protagonisti della dizi turca perderanno la vita in circostanze davvero drammatiche. Il primo ad uscire di scena sarà Tolga. Tutto inizierà quando l’uomo si metterà di mezzo ad una lite tra suo padre Oltan e Ipek.

Tradimento anticipazioni: Tolga e Yesim escono di scena

Le anticipazioni di Tradimento in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Ipek svilupperà un’ossessione morbosa nei confronti di Oltan, con il quale intraprenderà una storia d’amore. Ad un certo punto, la donna con evidenti problemi psicologici non esiterà ad estrarre una pistola e puntarla contro l’imprenditore. Una violenta lite che sarà sedata dall’arrivo di Tolga, che sacrificherà la propria vita per salvare suo padre. Ma il giovane non sarà l’unico ad uscire di scena perché anche Yesim abbandonerà la serie tv. Umit riceverà una lettera in cui viene informato che la madre di Oyku ha trovato la morte sotto un tram. Un finale davvero amaro per il personaggio della dizi turca.