Tradimento anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile: Tarik vede Guzide e Sezai insieme, la reazione è folle

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento in programma dal 31 marzo al 6 aprile su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Tolga si recherà in ospedale a trovare Oylum per poi raggiungere Selin quando la vedrà insieme a Behram. Intanto il video dell’incendio del taxi che ha coinvolto la sorella di Ozan diventerà virale. Tolga, a questo punto si convincerà a tornare dall’ex fidanzata ma sarà respinto. Oylum confesserà all’ex fidanzato di amare Behram e di non volerlo più vedere. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Mualla giungerà in città per far visita a suo figlio. Behram e sua madre discuteranno del rapporto tra lui e Oylum. La donna cercherà di convincere il figlio a non sposare la figlia di Guzide. Allo stesso tempo, quest’ultima si recherà a trovare Afsin per chiedergli di far andare a processo Sezai senza custodia cautelare visto che ha delle prove compromettenti in mano.

Tradimento anticipazioni: Tarik accecato di gelosia non divorzia da Guzide

Le anticipazioni di Tradimento in programma a breve su Canale 5 rivelano che Sezai uscirà di prigione e Guzide gli mostrerà la casa che ha preso in affitto per lui. Elmas, intanto, dirà a Tarik che l’ex moglie acconsentirà al divorzio in cambio della metà dei beni acquisiti durante le nozze e della copertura delle spese legali. Ma l’uomo non apparirà convinto, temendo che le due donne stiano tramando qualcosa. Yesim, nel frattempo, picchierà Dilek, minacciandola di farle del male se non abortisce il bambino che attende da Tarik. Quest’ultimo piomberà a casa di Guzide, chiedendole perdono. Non contento, l’avvocato seguirà di nascosto l’ex giudice trovandola insieme a Sezai. Alla fine, Tarik accecato di gelosia non esiterà ad informare il giudice di non voler divorziare da Guzide.