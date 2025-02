Tradimento anticipazioni dal 3 al 9 marzo: flop per Guzide, Tarik perdona Yesim?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento in programma dal 3 al 9 marzo in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Guzide inaugurerà il nuovo studio legale. Purtroppo l’evento si rivelerà un vero e proprio flop che metterà la giudice a dura prova dal punto di vista professionale. Il fallimento di Guzide giungerà sulla bocca di tutti. Bahram e Bercan appariranno dispiaciuti per l’accaduto mentre Ozan rivelerà di aver preso una decisione molto importante. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che il giovane deciderà di lavorare con Oltan per obbligarlo ad eliminare i video compromettenti che lo riguardano. Yesim, invece, farà un passo avanti nei confronti di Tarik. La donna chiederà all’uomo di tornare a casa.

Tradimento anticipazioni: Yesim desiderosa di costruire un futuro famigliare con Tarik

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le puntate in onda dal 3 al 9 marzo su Canale 5 rivelano che Yesim apparirà desiderosa di costruire un futuro famigliare con Tarik per la tranquillità della loro bambina. Tolga, nel frattempo, avrà molti pensieri sopratutto quello per il prossimo matrimonio con Oylum. Purtroppo le due famiglie dimostreranno di non andare d’accordo. Guzide non sopporterà Oltan. Tolga non vorrà procedere con le nozze prima di aver fatto riappacificare suo padre con la futura suocera. Pertanto, il giovane deciderà di organizzare un pranzo per farli incontrare. Taner si presenterà in ufficio per chiedere dei soldi a Tolga, il suo vecchio socio. L’uomo pretenderà dall’uomo la differenza che gli spetterebbe dopo essere stato ingannato con la vendita di alcune azioni. Ma Tolga lo caccerà dallo studio in malo modo mettendo in chiaro che tra di loro la questione è finita.