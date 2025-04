Tradimento anticipazioni dal 14 al 20 aprile: Yesim smaschera Tarik, il piano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento, che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 14 a domenica 20 aprile in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Guzide deciderà di affrontare Behram per il comportamento avuto da sua madre Mualla. In questo frangente, l’ex giudice scoprirà che la sua consuocera ha solo cercato di mediare tra lei e Tarik. Nel frattempo, Yesim uscirà di prigione grazie all’ex compagno. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che l’avvocato deciderà di ritirare la denuncia nei confronti di Yesim. Nonostante questo, l’uomo ordinerà alla donna di non avvicinarsi a loro figlia Oyku, ritenendola una cattiva influenza per lei. Per questo motivo, ci sarà grande tensione tra i due ex amanti.

Tradimento anticipazioni: Yesim smaschera Tarik in un programma scandalistico

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 14 al 20 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Guzide avrà un chiarimento con Sezai, che nel frattempo tornerà alla vita di tutti i giorni dopo essere uscito dal carcere. L’ex giudice spiegherà che non può tornare con Tarik non perché ama un altro uomo ma perciò che lui le ha fatto. Grande spazio alle vicende di Ozan, il quale deciderà di sposarsi in gran segreto con Zelis. Il giovane preferirà non dire niente a sua madre Guzide, contraria alle nozze con la figlia di Ilknur. Allo stesso tempo, Yesim deciderà di partecipare ad un programma scandalistico dove smaschererà Tarik per aver avuto una doppia vita tra lei e Guzide. Sarà qui che la donna chiederà all’ex compagno di ridarle Oyku.