Tradimento anticipazioni dal 10 al 16 marzo: Guzide scopre che Tarik ha voluto ucciderla

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere dal 10 al 16 marzo in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Zeynep si recherà a prendere Guzide presso il suo studio notarile per riportarla a casa. Ma ecco che all’uscita un uomo a bordo di una moto sparerà contro la giudice. Guzide e Zeynep si getteranno dietro la macchina per schivare i proiettili. Fortunatamente entrambe non riporteranno gravi conseguenze mentre la polizia farà delle indagini sul terribile fatto di cronaca. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che le fonti interrogative domanderanno a Guzide chi può avercela con lei. La donna a questo punto si ricorderà di un cliente che aveva provato a corromperla. Proprio durante le indagini, la polizia scoprirà che l’uomo sospettato è morto d’infarto.

Tradimento anticipazioni: Guzide scopre che Tarik ha chiesto ad un uomo di ucciderla

Le anticipazioni di Tradimento in programma dal 10 al 16 marzo su Canale 5 rivelano che Bahram cercherà di dare il contributo alle indagini. L’uomo vorrà fare colpo su Guzide e la sua famiglia, tanto da mettersi alla ricerca del colpevole del mancato attentato. In breve tempo, Bahram riuscirà a trovarlo per poi chiedere a Guzide di raggiungerlo in un capannone dismesso. Qui la giudice troverà l’uomo ed alcuni suoi scagnozzi insieme ad un uomo legato ad una sedia. Un gesto che non piacerà affatto alla donna di legge che vorrebbe risolvere la questione in modo totalmente legale. Bahram insisterà affinché Guzide ascolti le parole del colpevole. La donna scoprirà così che Tarik aveva lo aveva assoldato per provare ad ucciderla. Una rivelazione che non piacerà alla donna, che non pensava che il suo ex marito la volesse così male.