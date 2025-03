Tradimento anticipazioni da 7 al 13 aprile: Guzide ferma le nozze di Oylum e Behram

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere dal 7 al 13 aprile in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Guzide affiderà a Mualla l’incarico di trovare Behram e Oylum mentre Tarik assumerà un detective privato. Nel frattempo, Ebru attirerà Yesim in una trappola. Mualla scoprirà il nascondiglio del figlio e di Oylum e per questo avviserà immediatamente Guzide. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Tarik e l’ex moglie accompagnati dalla polizia interromperanno il matrimonio di Behram e Oylum. Ma la ballerina invece di scappare dichiarerà di aver intenzione di diventare la moglie dell’imprenditore. Mualla cercherà di impedire alla nuora di fare vita di società, ritenendo che non sia appropriato per una donna sposata. Oylum diventerà così molto triste finendo per insospettire Tarik.

Tradimento anticipazioni: Tarik e Behram a confronto

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate in onda dal 7 al 13 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Tarik chiederà una spiegazione alla figlia del suo strano comportamento dopo averla vista insolitamente triste. Behram a questo punto prenderà le difese della sua giovane sposa mentre rimprovererà aspramente Mualla per aver messo il becco nel loro matrimonio. Tarik però dimostrerà di non fidarsi del genero e lo rimprovererà aspramente. Durante un confronto, l’avvocato avvertirà Behram che verrà a riprendersi Oylum qualora la trovasse nuovamente triste. La serie tv è in onda sette giorni su sette sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.