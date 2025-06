Tradimento anticipazioni: come finisce per Serra? Finale amaro per il personaggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano con nuovi colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che Serra sarà tra le protagoniste delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5. La spirale di disperazione e violenza porterà alcuni protagonisti a tragiche conseguenze. In particolare, Serra perderà la vita in circostanze drammatiche e misteriose. Tutto inizierà quando Serra rimarrà incinta di Tolga dopo essersi infilata nel suo letto approfittando di un suo momento debolezza. Le tensioni e malumori cresceranno sempre di più finché la sorella di Selin deciderà di trasferirà a casa di Ipek. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la convivenza tra le due donne sembrerà filare liscio ma poi accadrà qualcosa di irreparabile.

Tradimento anticipazioni: Ipek spinge Serra giù per le scale

Le anticipazioni di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che la prepotenza di Serra nei confronti delle domestiche metterà a dura prova la pazienza di Ipek che non esiterà a cacciarla. Ma prima di questo le due donne avranno un furente litigio in cima alle scale. Ad un certo punto, Ipek spazientita darà una spinta a Serra che cadrà per le scale, sbattendo violentemente la testa in uno spigolo. La figlia di Sezai commetterà un altro atto criminale dopo aver provato ad uccidere senza successo Guzide, cercando d’investirla con la sua auto. In questo modo, si conclude la partecipazione di Serra interpretata dall’attrice Irem Tuncer all’interno della serie tv turca.