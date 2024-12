Tradimento anticipazioni 15 dicembre: Oylum finisce in carcere, Guzide pronta a salvarla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo della seconda puntata sui teleschermi di Canale 5, i fan si chiedono cosa succederà nel prossimo appuntamento di Tradimento in programma il 15 dicembre in prima visione tv. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che la famiglia di Guzide rimarrà scossa quando apprenderà che Oylum e Tim sono rimasti coinvolti in un incidente di moto ad Ankara. Qui, un ciclista morirà sul colpo. La ragazza avrà paura di essere accusata di omicidio. Ed ecco che la polizia emetterà un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Oylum dopo la misteriosa scomparsa di alcuni filmati legati all’incidente. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la ragazza finirà in carcere con l’accusa di omicidio. Un vero colpo per Guzide e tutti i famigliari che cercheranno di tirarla fuori dalla galera

Tradimento puntata del 15 dicembre: Guzide pronta a dimostrare l’estraneità di Oylum

Nella puntata di Tradimento trasmessa il 15 dicembre, Guzide chiederà aiuto a Tolga per permettere alla figlia di riacquistare la libertà. In particolare, la giudice vorrà che Tolga entri in possesso dei filmati di sicurezza per dimostrare l’estraneità di Oylum nella drammatica vicenda. Il colpevole della morte del ciclista risulterà Tim, il figlio di un ambasciatore che penserà di sfuggire alle conseguenze grazie all’immunità penale. Guzide a questo punto chiederà a Sezai per rintracciare il giovane ed evitare che fugga all’estero. La giudice e il suo complice cercheranno di fermare l’aereo con a bordo Tim mentre in tribunale ci sarà la prima udienza per il caso di Oylum, dove suo padre avvocato prenderà le sue difese.