Scuola
Tra più di un mese il ritorno in classe: quando inizia la scuola Regione per Regione
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Tra più di un mese il ritorno in classe: quando inizia la scuola Regione per Regione
Inizio scuola
Ecco le date della prima campanella, regione per regione:
- Abruzzo: 16 settembre 2026
- Basilicata: 16 settembre 2026
- Calabria: 15 settembre 2026
- Campania: 15 settembre 2026
- Emilia-Romagna: 15 settembre 2026
- Friuli-Venezia Giulia: 14 settembre 2026
- Lazio: 15 settembre 2026
- Liguria: 14 settembre 2026
- Lombardia: 14 settembre 2026
- Marche: 14 settembre 2026
- Molise: 14 settembre 2026
- Piemonte: 14 settembre 2026
- Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre 2026
- Provincia autonoma di Trento: 10 settembre 2026
- Puglia: 17 settembre 2026
- Sardegna: 16 settembre 2026
- Sicilia: 15 settembre 2026
- Toscana: 15 settembre 2026
- Umbria: 14 settembre 2026
- Valle d’Aosta: 10 settembre 2026
- Veneto: 10 settembre 2026