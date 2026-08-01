Scuola

Tra più di un mese il ritorno in classe: quando inizia la scuola Regione per Regione

Redazione1 Agosto 2026
empty classroom with desks and chalkboard
Photo by Ivan Aleksic on Unsplash
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Tra più di un mese il ritorno in classe: quando inizia la scuola Regione per Regione

Inizio scuola

Ecco le date della prima campanella, regione per regione:

  • Abruzzo: 16 settembre 2026
  • Basilicata: 16 settembre 2026
  • Calabria: 15 settembre 2026
  • Campania: 15 settembre 2026
  • Emilia-Romagna: 15 settembre 2026
  • Friuli-Venezia Giulia: 14 settembre 2026
  • Lazio: 15 settembre 2026
  • Liguria: 14 settembre 2026
  • Lombardia: 14 settembre 2026
  • Marche: 14 settembre 2026
  • Molise: 14 settembre 2026
  • Piemonte: 14 settembre 2026
  • Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre 2026
  • Provincia autonoma di Trento: 10 settembre 2026
  • Puglia: 17 settembre 2026
  • Sardegna: 16 settembre 2026
  • Sicilia: 15 settembre 2026
  • Toscana: 15 settembre 2026
  • Umbria: 14 settembre 2026
  • Valle d’Aosta: 10 settembre 2026
  • Veneto: 10 settembre 2026
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Redazione1 Agosto 2026