Totti cacciato di casa: lite col padrone e trasloco da Bonolis

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno facendo i bagagli. Dopo tre anni nell’attico da 270 metri quadrati a Roma nord, la coppia è pronta a traslocare a causa di una lite furiosa col proprietario che rischia di finire in tribunale.

Cosa ha portato al trasloco di Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Il problema? Infiltrazioni d’acqua. Totti sostiene di aver dovuto affrontare lavori di manutenzione straordinaria e ha scalato le spese dai canoni d’affitto. Il proprietario, però, contesta all’ex capitano di aver danneggiato l’immobile e pretende il pagamento di tutte le mensilità arretrate. Tra diffide degli avvocati e tensioni crescenti, la situazione è esplosiva.

La soluzione? Una nuova villa nello stesso quartiere, dove abita anche Paolo Bonolis. Secondo Il Messaggero, Totti avrebbe già firmato un contratto “rent to buy”, che gli permetterà di vivere subito nell’immobile e acquistarlo in futuro a prezzo concordato.

Se confermato, sarà l’ennesima causa per Totti, che è già impegnato su più fronti: la separazione da Ilary Blasi per i famosi Rolex e la denuncia per presunto abbandono di minore della figlia Isabel. Insomma, non c’è pace per l’ex numero dieci.