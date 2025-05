Totaro: “Treno-tram e tramvia con Anci in Spagna: il futuro per Manfredonia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TRENO-TRAM E TRAMVIA CON ANCI IN SPAGNA: IL FUTURO PER MANFREDONIA

Si è conclusa la terza tappa del Corso di formazione internazionale ANCI, tenutasi presso l’Universidad Politécnica de Catalunya, una delle eccellenze spagnole nel campo dell’architettura, rigenerazione urbana e della mobilità sostenibile.

Durante questa esperienza formativa in Spagna ho toccato con mano come le città europee stiano trasformando la mobilità urbana, restituendo spazi pubblici ai cittadini e togliendolo alle macchine, attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e ad alta qualità urbana.

La TRAMVIA di Barcellona e il TRENO-TRAM di Alicante sono esempi straordinari di come si possa conciliare efficienza del trasporto pubblico e rigenerazione dell’ambiente con soluzioni moderne capaci di collegare capoluoghi provinciali e città periferiche, centro e periferie, senza congestionare le strade che si aprono a spazi collettivi progettati per favorire l’interazione e il benessere.

Come non pensare alla nostra Manfredonia, il Gargano Sud e l’asse con Foggia, casca a pennello in questo periodo.

Ho avuto l’onore di confrontarmi con Sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti delle città spagnole e tecnici delle società di trasporto. Portare queste esperienze sul nostro territorio non è fantascienza: è progettazione, volontà politica e amore per questa terra.

Ringrazio ANCI per sostenere 30 consiglieri comunali da tutta Italia in queste opportunità uniche. Continuerò a lavorare affinché ciò che ho imparato diventi un contributo concreto per il futuro della nostra comunità.

Prossima tappa: Roma, Scuola Nazionale Amministratori ANCI.

Gianluca Totaro