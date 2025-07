[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TORNANO LE CORRENTI ATLANTICHE. DA DOMENICA STOP AL GRAN CALDO.

Dovremo aspettare ancora almeno 72 ore prima che correnti atlantiche più fresche interessino anche la nostra regione. La valle del Rodano riapre le porte all’Atlantico, con aria fresca che farà arretrare l’anticiclone nord Africano (non per molto) a latitudini più meridionali.

Dapprima i settori settentrionali della regione, già da sabato sera avranno un deciso calo termico con qualche temporale irregolare. Da Domenica poi l’aria più fresca arriverà anche sulle zone Salentine qui le piogge per adesso risultano poche e incerte, ma nel periodo estivo bisogna attendere le 36 ore prima di mappare eventuali temporali..

Finisce (momentaneamente) questa ondata di caldo, che è bene chiarire essere la prima dell’estate 2025 sulla Puglia. In anni passati a fine Luglio, spesso eravamo già cotti e stracotti da fiammate partorite già a fine Maggio.

Mentre con la mente siamo già a domenica, prepariamoci ad oggi, in cui avremo l’ apice del caldo. Toccheremo i 40° su Tavoliere e Murgia interna, 38/39° su Tarantino e zona ionica interna. Più o meno simile venerdì, ma poi da sabato pomeriggio il Foggiano sarà il primo a dare il benvenuto all’aria fresca e via via sul resto della Puglia entro domenica sera.

Ritorna… l’estate… MEDITERRANEA

Erasmo Solombrino

