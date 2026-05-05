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Tornano a Casalnuovo Monterotaro i Fuochi in onore di San Michele l’8 maggio

CASALNUOVO MONTEROTARO (Fg) – Si svolgeranno l’8 maggio i Fuochi in onore di San Michele, giunti alla terza edizione, organizzati dalla Pro Loco “De Rocca” e dalla Parrocchia Santi Pietro e Nicolò, con il patrocinio del Comune di Casalnuovo Monterotaro.



Una delle tradizioni più sentite dalla comunità di Casalnuovo, il fuoco unisce, protegge e racconta la storia di Casalnuovo.



“I Fuochi di San Michele a Casalnuovo – dichiara Mara Cappabianca, presidente della Pro Loco – sono un rito identitario e collettivo, vengono tramandati di generazione in generazione ormai da anni negli ultimi anni stiamo coinvolgendo i più giovani, infatti c’è stata un’integrazione dei ragazzi dai 20 anni in giù, infatti quest’anno avremo una bella partecipazione degli studenti e studentesse della scuola primaria di Casalnuovo. Il legame che c’è dei Falò con Casalnuovo è antichissimo, ha origini secolari, dovuta alla devozione per San Michele Arcangelo, ma il Falò da sempre simboleggia la purificazione, era anche un modo per scacciare le tenebre.”



Quest’anno un programma ricco, si partirà alle 19 con la Santa Messa per poi uscire dalla chiesa con il simulacro, con la benedizione e accensione dei falò nei quattro punti dei falò ovvero Piazza Plebiscito, Piazza Principessa Elena, Piazza Mazzini e Via Milazzo, alle 20:30 inizia la serata con l’apertura del percorso enogastronomico con i prodotti del territorio, il tutto con l’animazione di diversi Dj e gruppi musicali.