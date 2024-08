Torna ‘Serenata alla Tarantella’, la kermesse che rende omaggio alle tradizionali serenate del passato



Si scaldano i motori per l’edizione 2024 – l’ottava – di ‘Serenata alla Tarantella’, la kermesse musicale all’insegna del divertimento e della cultura organizzata dalla Associazione Serenata alla Tarantella e che quest’anno beneficia del patrocinio del MIBAC – Ministero della Cultura.

L’appuntamento è dal 17 al 22 agosto nella splendida cornice di Vieste: si tratta di sei giorni ricchi di appuntamenti per tutti i gusti che culmineranno, come tradizione consolidata vuole, nel grande concerto di musica popolare sulla spiaggia di Pizzomunno il 22 alle ore 21 e che insieme all’Orchestra Popolare Serenata alla Tarantella vedrà due graditi ospiti, gli Audio 2 e gli Apres La Classe. Presenta il comico di ‘Made in Sud’ Santino Caravella.



Saverio Cota, Presidente dell’Associazione, saluta con grande entusiasmo questa ottava edizione di Serenata alla Tarantella, che ha visto già da mesi all’opera i componenti dell’orchestra, i cantanti e i ballerini impegnati in un evento di altissimo livello. Il suo grazie va a tutti coloro che hanno permesso, con un fattivo supporto, la realizzazione di un grande evento: il Comune di Vieste, la Regione Puglia, il Parco Nazionale del Gargano, il Teatro Pupplico Pugliese e tutti gli enti patrocinanti. Un particolare ringraziamento alle Ferrovie del Gargano da sempre vicino a Serenata, e a tutti gli sponsor, i commercianti, collaboratori a vario titolo.

Questo il programma, stilato in collaborazione con il Comune di Vieste.



Sabato 17 agosto a partire dalle ore 17 walking tour per il centro storico di Vieste (info e prenotazioni 338 7348468 – chiedere di Giorgio) e alle 22.30 tutti con il naso all’insù insieme all’associazione ‘Astrofili Dauni’ per l’evento ‘Stelle Danzanti’ (info e prenotazioni 346 7841984- chiedere di Nunzio)