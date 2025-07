[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna la pesca delle vongole a Manfredonia

Dopo una trasparente procedura che ha permesso a tutte le imprese del comparto di partecipare alla selezione attraverso l’avviso pubblico emanato dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, sono state individuate le imbarcazioni che potranno pescare solamente nell’areale marittimo antistante la località di Foce Aloisa.

Il Presidente Giuseppe DI RITA ha comunicato ufficialmente alla Capitaneria di Porto di Manfredonia le 4 motobarche legittimate a pescare per un mese dal prossimo 1° agosto due volte la settimana,nel tratto di mare sul quale il monitoraggio condotto dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università Aldo Moro di Bari, ha rilevato una sufficiente possibilità di pesca subordinando un limitato prelievo di vongole in applicazione del principio di prevenzione a salvaguardia della risorsa.

Walter Graziani Direttore Generale dell’Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di Gestione della Pesca dei Molluschi Bivalvi, in qualità di Direttore del Consorzio Molluschi Nord Gargano ha sottolineato “l’eccellente lavoro e la sensibilità del direttivo che ammettendo alla possibilità di pesca anche una barca non aderente al Consorzio ha evidenziato un grado di maturità fuori dal comune volto a non compromettere le aspettative delle imprese richiedenti e contemperare l’esigenza di tutela della risorsa”.

Infatti continua Graziani, “fermo restando il quantitativo massimo giornaliero di vongole non superiore a 900 Kg. fissato dall’Istituto scientifico, il C.d.A. del Consorzio costituito oltre che dal Presidente Di Rita, da Zanzarelli Giovanni, Di Mauro Domenico, Trombetta Massimo e dal vice Presidente Castelluccia Michele, ha ritenuto suddividerela suddetta quantità non tra 3 unità come inizialmente la ricerca scientifica aveva suggerito, ma ripartita tra 4 pescherecci.

L’ulteriore imbarcazione la cui impresa non aderisce al Consorzio parteciperà all’attività di pesca pur con alcune differenziazioni in termini di quantitativi di vongole da pescare inferiore alle altre unità e con modalità tecniche di pesca differenti;tale disparità,specifica il Direttore del Consorzio, deriva dalla pertinente normativa di settore”. Tutto questo conclude Graziani “contribuirà a non esacerbare gli animi delle imprese già ampiamente provate dal prolungato fermo dell’attività di pesca e della conseguente situazione di sofferenza economica caratterizzata da un sempre più sfavorevole contesto socio-economico”.