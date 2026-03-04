Manfredonia

Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna

Redazione4 Marzo 2026
Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna! 🔥

La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle ✨

🎶 Ci sarà anche la musica ad accompagnare la serata, per cantare, ballare e divertirci insieme attorno al falò!

Un momento di festa, tradizione e convivialità che unisce grandi e piccoli.

📍 San Salvatore – Frazione Montagna 📆Non mancare!

Porta amici e famiglia… più siamo, più scaldiamo la notte!

