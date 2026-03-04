Manfredonia
Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna!
La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle
Ci sarà anche la musica ad accompagnare la serata, per cantare, ballare e divertirci insieme attorno al falò!
Un momento di festa, tradizione e convivialità che unisce grandi e piccoli.
San Salvatore – Frazione Montagna Non mancare!
Porta amici e famiglia… più siamo, più scaldiamo la notte!