Torna “Il Mattinatale” – Un Viaggio tra tradizioni, emozioni e luce.

Manca davvero poco al ritorno della tanto attesa manifestazione “Il Mattinatale”, giunta già alla sua terza edizione.

Da venerdì 6 dicembre fino a lunedì 6 gennaio, il centro del paese di Mattinata si trasformerà in un incanto di emozioni, profumi e luci, avvolgendo tutti in un’atmosfera magica nel segno delle tradizioni natalizie.

L’iniziativa, dopo il successo degli scorsi anni, vede la riproposizione del suggestivo Presepe Vivente, un’esperienza che riporta alla luce usanze storiche, invita ciascuno di noi a riscoprire i valori più profondi che caratterizzano questo periodo dell’anno.

Il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha espresso il proprio entusiasmo, affermando: “Il Mattinatale è un momento di grande gioia e unione per la nostra comunità. Desideriamo offrire un’esperienza unica che celebri l’essenza del Natale e che possa attrarre anche turisti in un’ottica costante di eXtragionalizzazione. Desidero ringraziare sin da ora tutti gli operatori, i volontari e le associazioni che si stanno adoperando per rendere questa edizione ancora più coinvolgente ”.

Questa edizione promette di affascinare e coinvolgere grandi e piccini, offrendo una programmazione ricca e variegata.

L’Assessore all’Industria Turistica, Paolo Valente, ha sottolineato l’importanza del “Mattinatale” come occasione di incontro e condivisione: “Abbiamo lavorato per creare un momento che unisce le famiglie e incoraggia la partecipazione attiva. Vogliamo che ogni visitatore percepisca la calda ospitalità della nostra gente.”

Il calendario eventi è denso di attività e sorprese, dalle rassegne teatrali dedicate ai più piccoli a sfilate musicali per le vie cittadine a cura del Complesso Bandistico di Mattinata. A risuonare per le vie del centro anche le melodie degli zampognari di San Marco in Lamis.

Non mancheranno animazioni per bambini, iniziative solidali e il suggestivo il Presepe Vivente, che si terrà presso la località Apollo, concerti musicali e il percorso enogastronomico “Il Mattinatale a Tavola”.

Non mancate all’appuntamento con “Il Mattinatale” – il nostro paese vi aspetta per condividere insieme momenti di gioia e bellezza.