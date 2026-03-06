Eventi Capitanata

Torna il Marketing Fest, 2 giorni di confronto su ciò che sta ridisegnando il mondo del lavoro a Manfredonia, tra gli ospiti Francesco Giorgino

MANFREDONIA – Il prossimo 19 e 20 marzo 2026 torna a Manfredonia il Marketing Fest. Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione torna la nuova edizione al Regio Hotel Manfredonia con una due giorni di confronto concreto su ciò che sta ridisegnando il nostro lavoro: intelligenza artificiale, branding, neuromarketing, sostenibilità, creator economy e innovazione.

Marketing Fest è nato con un obiettivo chiaro: accendere idee utili, concrete, capaci di fare la differenza. Due giornate in cui comunicazione, marketing, branding e intelligenza artificiale non vengono raccontati come trend, ma come strumenti reali per crescere, decidere meglio e costruire valore.

Tantissimi gli ospiti del settore che interverranno, tra i quali Francesco Giorgino. Marketing Fest è il luogo in cui le idee smettono di essere intuizioni e diventano direzione. Per chi lavora nel marketing. Per chi lo governa. Per chi non si accontenta di seguire.

“Se vogliamo crescere, evolverci e restare competitivi, non possiamo permetterci di restare spettatori.” scrivono gli organizzatori sul proprio sito web

Marketing Fest è il luogo in cui idee, competenze e relazioni diventano opportunità reali.

