Torino, oggi il maxi-corteo per Askatasuna: città blindata

Torino si prepara a un sabato pomeriggio sotto stretta sorveglianza. Oggi si terrà la manifestazione nazionale a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei giorni scorsi. Sono previste olt...

Torino si prepara a un sabato pomeriggio sotto stretta sorveglianza. Oggi si terrà la manifestazione nazionale a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei giorni scorsi. Sono previste oltre diecimila persone da tutta Italia.

Doppio corteo e percorsi modificati

La manifestazione prenderà il via alle 14:30 a Torino con un doppio corteo: uno da Porta Nuova e uno da Porta Susa. Il prefetto ha disposto modifiche ai percorsi originari, con il troncone di Porta Susa che transiterà per corso Vittorio Emanuele II. Come emerso anche in altre mobilitazioni, le autorità temono possibili tensioni.

Adesioni illustri

Alla manifestazione hanno aderito artisti come Zerocalcare, Willy Peyote e i Subsonica, oltre ai vertici della Cgil. Un fronte variegato che unisce mondo della cultura, sindacati e movimenti sociali contro quella che definiscono "la repressione del governo", come riportato pochi minuti fa.

Misure di sicurezza

Sono stati schierati oltre mille agenti da tutta Italia. Il prefetto ha vietato caschi, mascherine e oggetti contundenti. Numerose le strade chiuse e le linee Gtt deviate per l'intera giornata.