Tommaso Franchi, rotto il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti: le parole

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Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024, stessa edizione di Helena Prestes e Javier Martinez. In quell’occasione, l’idraulico senese e la dottoressa romana avevano stretto una storia d’amore che aveva fatto sognare gli italiani. Di recente, l’ex gieffino è stato ospite del programma radiofonico Non succederà più dove ha parlato per la prima volta della rottura con Mariavittoria Minghetti. Tommaso Franchi ha dichiarato le seguenti parole: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori di quasi un anno”, aggiungendo di aver deciso di comune accordo di lasciarsi. L’idraulico senese ha concluso, affermando che alla base della rottura non ci sono stati tradimenti.

Tommaso Franchi diventa autore

Ospite di Non succederà più, Tommaso Franchi ha parlato dei suoi prossimi progetti. Il ragazzo ha rivelato che molto presto debutterà come autore. Una nota casa editrice italiana ha deciso di pubblicare un suo romanzo dopo essere rimasta colpita dalla sua scrittura. In merito a ciò, l’ex fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha dichiarato: “Nessuno scrittore fino ad ora aveva dato voce al Minotauro, si è parlato sempre di Teseo che liberò Arianna dal labirinto e cercò la gloria. In questo romanzo racconto la storia di questo ragazzo che libera la sua principessa, si parla del 1500 a.C non dell’altro giorno, ma ha tratti molto attuali. Alla fine questa principessa che ha tratti molto attuali comprende la natura di questo Minotauro che in realtà è un bonaccione, ma viene vissuto come una bestia che ammazza le persone”.