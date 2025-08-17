Viaggi
Tomasone: “Siponto non conosce crisi, spiagge e locali pieni”
Giuseppe Tomasone, storico commerciante di Siponto, scrive sui social della situazione turistica di Siponto. Secondo la sua percezione Siponto non conosce crisi ed è piena di turisti. In effetti le spiagge di Siponto ed anche di sera se passeggiate per le vie di Siponto troverete i locali pieni.
Secondo il commerciante Siponto è una meta che non conosce cali, tutt’altro secondo Tomasone, in queste settimana la località balneare è presa d’assalto da turisti di ogni dove.
I prezzi equilibrati ed i servizi che i lidi di siponto offrono restano attrattivi. Nel frattempo Siponto negli anni si è saputa rinnovare con locali serali sempre più interessanti che rendono piacevole trascorrere una serata in compagnia.