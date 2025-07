TMA Metodo Caputo-Ippolito: Un Approccio Innovativo per il Benessere in Acqua arriva a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) Metodo Caputo-Ippolito è una terapia innovativa che sfrutta l’ambiente acquatico come strumento privilegiato per favorire lo sviluppo emotivo, sensoriale, motorio e relazionale. Ideata in Italia dagli psicologi Dott. Giovanni Caputo e Dott. Giovanni Ippolito, questa metodologia nasce da oltre 25 anni di esperienza nel lavoro con bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, disturbi generalizzati dello sviluppo e altre condizioni che possono influenzare la comunicazione e la relazione.

Cos’è la TMA e a chi si rivolge?

La TMA è definita “multisistemica” proprio perché agisce su diversi aspetti dello sviluppo dell’individuo. L’acqua, con le sue proprietà uniche, diventa un attivatore emozionale e un ambiente ludico e naturale che facilita l’instaurarsi di relazioni significative. La terapia è pensata per soggetti con:

Disturbi della comunicazione: Aiuta a superare barriere espressive.

Aiuta a superare barriere espressive. Disturbi della relazione e autismo: Favorisce l’interazione sociale e la gestione delle emozioni.

Favorisce l’interazione sociale e la gestione delle emozioni. Disturbi generalizzati dello sviluppo: Supporta un percorso terapeutico integrato.

Supporta un percorso terapeutico integrato. Disabilità intellettiva, disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e altre disabilità: Migliora la cognizione, il comportamento, la senso-motricità e la motivazione.

I Benefici della TMA

L’intervento in acqua mira a migliorare diversi aspetti fondamentali, tra cui:

Aspetti relazionali ed emotivi: Permette ai partecipanti di esprimere liberamente le proprie emozioni e di instaurare un contatto significativo con il terapeuta e gli altri.

Permette ai partecipanti di esprimere liberamente le proprie emozioni e di instaurare un contatto significativo con il terapeuta e gli altri. Aspetti cognitivi e comportamentali: Stimola l’attenzione, la concentrazione e contribuisce a ridurre comportamenti disfunzionali o stereotipie.

Stimola l’attenzione, la concentrazione e contribuisce a ridurre comportamenti disfunzionali o stereotipie. Aspetti senso-motori: Migliora il coordinamento, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo.

Migliora il coordinamento, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo. Integrazione sociale: Le sessioni, spesso svolte in piscine pubbliche, favoriscono l’interazione con i coetanei in un contesto naturale e inclusivo.

La metodologia si articola in diverse fasi, tra cui quella valutativa, emotivo-relazionale, senso-natatoria e dell’integrazione sociale, utilizzando tecniche cognitive, comportamentali e relazionali. L’efficacia della TMA Metodo Caputo-Ippolito è stata anche oggetto di ricerca scientifica, con pubblicazioni su riviste internazionali di prestigio.

Dove Trovare la TMA

Per chi fosse interessato a conoscere meglio la Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo-Ippolito, sono spesso disponibili prove conoscitive gratuite. A Manfredonia, ad esempio, queste prove si terranno presso Icos Manfredonia, in Via Ten. Mauro Sinigaglia. Per maggiori informazioni o per prenotare una prova gratuita, è possibile contattare il Dott. Matteo Colella al numero 328.9379905 o via email all’indirizzo matteo.colella@terapiamultisistemica.it.

La TMA rappresenta un valido supporto per molte famiglie, offrendo un percorso terapeutico che, grazie alle caratteristiche uniche dell’ambiente acquatico, diventa un’opportunità di crescita e benessere.