Tina Cipollari e quel retroscena incredibile su Uomini e Donne: c’entra la sorella Annarita

Tina Cipollari è intervenuta a Verissimo. Per l’occasione, l’opinionista di Uomini e Donne era accompagnata da sua sorella maggiore Annarita. Le due donne hanno ripercorso la loro infanzia e il passato svelando un incredibile retroscena. Entrambe hanno raccontato a Silvia Toffanin che il loro rapporto giovanile era un misto di rivalità e amore. La gelosia di Annarita nei confronti di Tina Cipollari si fece sentire fin da subito. Infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato: “Quando avevo due mesi mi butto giù dalle scale”. Annarita a questo punto ha ammesso di essere stata gelosa visto che fino a quel momento era la cocca di papà. Tina Cipollari ha poi raccontato di essere stata insofferente nei confronti della sorella maggiore che usciva fuori la sera mentre lei era costretta a stare a casa. Dinamiche molto comuni tra fratelli e sorelle.

Tina Cipollari si presentò a Uomini e Donne al posto della sorella Annarita

Nel corso della puntata di Verissimo, Tina Cipollari e sua sorella Annarita hanno rilasciato un’intervista doppia a Silvia Toffanin. A tal proposito, le due sorelle hanno raccontato di un retroscena avvenuto quasi venti anni fa e che ha portato grande successo in Tina. Annarita ha detto di aver telefonato per partecipare a Uomini e Donne dove c’era un certo Roberto per il quale nutriva un interesse. Quando la redazione di Maria De Filippi chiamò Annarita aveva cambiato idea e quindi per non fare brutta figura ci andò Tina Cipollari. Infatti, l’opinionista ha dichiarato: “Mi proposi per stupire questo Roberto. Feci un balletto ed ero sicura che mi avrebbe scelto invece non andò così. Feci un macello“. Oggi, la donna è una delle protagoniste più amate del dating show tanto da esserne presenza fissa da ormai tantissimo tempo.