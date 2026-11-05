The Voice Senior, anticipazioni 6 novembre: Knock Out e semifinale, in palio un posto in finale

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The Voice Senior entra nella fase più importante della competizione. Dopo la conclusione delle Blind Auditions e la selezione dei concorrenti da parte dei coach, il talent show dedicato alle migliori voci over 60 d’Italia torna venerdì 6 novembre in prima serata su Rai 1 con l’attesissima semifinale.

Alla conduzione ci sarà ancora Antonella Clerici, affiancata dai coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia, chiamati a compiere scelte decisive per il futuro dei loro team. In palio ci sono infatti gli ultimi posti disponibili per la finale della settima edizione. Chi riuscirà a conquistare la finalissima? Quali concorrenti continueranno il proprio percorso nel programma? E come funziona il Knock Out?

The Voice Senior entra nella fase decisiva con il Knock Out

La puntata del 6 novembre segna l’inizio del Knock Out, la semifinale del programma.

Dopo i tagli effettuati nella precedente puntata, ciascun coach arriva a questo appuntamento con sei concorrenti ancora in gara. Ogni cantante avrà un’ultima opportunità per dimostrare il proprio valore e convincere il proprio coach a puntare su di lui in vista dell’ultimo appuntamento stagionale.

Le esibizioni saranno quindi decisive e ogni scelta potrà cambiare l’esito della competizione.

I coach scelgono i tre cantanti che andranno in finale

Il compito più difficile spetterà ai cinque coach.

Al termine delle performance, Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia dovranno infatti ridurre ulteriormente le proprie squadre, selezionando soltanto tre cantanti per team.

La semifinale rappresenta quindi uno degli appuntamenti più delicati dell’intera stagione, perché ogni decisione porterà all’eliminazione di alcuni concorrenti a un passo dalla finale.

L’obiettivo dei coach sarà quello di presentarsi all’ultima puntata con le voci ritenute più competitive e adatte a conquistare il pubblico.

Quando va in onda la finale e come verrà scelto il vincitore

La finale di The Voice Senior andrà in onda venerdì 13 novembre su Rai 1.

A differenza delle fasi precedenti, sarà il pubblico da casa a decretare il vincitore della settima edizione attraverso il televoto. I finalisti scelti durante il Knock Out si sfideranno quindi nell’ultima serata per conquistare il titolo.

Anche quest’anno il programma conferma la formula che lo ha reso uno dei talent più seguiti della televisione italiana, puntando sulle emozioni, sulle storie personali dei concorrenti e sulle grandi interpretazioni musicali.

La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere le esibizioni, i momenti più emozionanti della serata e l’intera trasmissione al termine della messa in onda.