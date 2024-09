The Voice Kids, giuria nuova o confermata?

The Voice Kids, giuria da confermare o da rinnovare? E’ questo ciò che sta studiando la Rai in queste ore per la nuova edizione del programma condotto da Antonella Clerici vocato ai giovani cantanti che andrà in onda dal prossimo 15 novembre. Al momento non si sà ancora se la giuria sarà confermat o sarà rinnovata.

The Voice Kids, la giuria secondo le indiscrezioni di Dagospia

Antonella Clerici torna in TV con la nuova edizione del fortunato programma The Voice Kids chedal prossimo 15 novembre farà compagnia agli italiani. Secondo l’indiscrezione del sito di spettacolo e gossip Dagospia sul palco della Rai torneranno 4 nomi volti noti del programma ossia: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa. Riporta il portale:

“Negli ultimi giorni alcuni hanno ipotizzato novità in giuria. Chi siederà sulle quattro poltrone? Stando alle nostre fonti Rai e Fremantle avrebbero deciso di riconfermare la giuria dello scorso anno formata da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa”

Nel frattempo “The Family” non va in onda per decisione di Mediaset

Torna in TV la versione young del programma canoro The Voice, The Voice Kids per partecipanti tra i sette e i quattordici anni. Dal 15 novembre inizieranno le blind auditions, audizioni al buio, con i 4 giuditi che devono girarsi dopo aver ascoltato di spalle i giovani cantanti..