The Voice Kids 2026: stasera la prima puntata su Rai 1

La nuova stagione di The Voice Kids vede confermati i coach della versione Senior: Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt. I bambini dai 7 ai 14 anni si esibiranno nelle celebri ...

La nuova stagione di The Voice Kids vede confermati i coach della versione Senior: Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt. I bambini dai 7 ai 14 anni si esibiranno nelle celebri audizioni al buio, cercando di conquistare almeno un coach con la loro voce. La sfida negli ascolti con C'è Posta per Te promette scintille nel sabato sera televisivo.

Il format e le novità

Confermato il Super Pass che permette ai coach di mandare direttamente in finale un concorrente particolarmente talentuoso. Le prime quattro puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, seguite dalla semifinale e dalla finalissima del 14 febbraio 2026, una serata speciale che coincide con San Valentino.

L'assenza di Gigi D'Alessio

Grande assente di questa edizione è Gigi D'Alessio, che ha lasciato il programma per nuovi impegni lavorativi in Mediaset. Al suo posto, la coppia partenopea Clementino e Rocco Hunt condividerà la stessa poltrona rossa, portando energia e competenza nel giudicare le giovani voci.