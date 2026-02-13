The Voice Kids 2026, finale del 14 febbraio: come funziona, chi sono i finalisti e chi vincerà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La quarta edizione di The Voice Kids arriva al suo appuntamento più atteso. Sabato 14 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici conduce la finalissima del talent dedicato ai giovani cantanti tra i 7 e i 14 anni.

Dopo settimane di Blind Auditions, scelte difficili e una semifinale ricca di colpi di scena, sedici piccoli artisti si preparano a salire sul palco per contendersi il titolo. La serata introduce anche un sistema di voto rinnovato, pensato per rendere la sfida ancora più equilibrata. Come funziona la finale? Quali sono le squadre dei coach? E chi sono i giovani talenti che si giocheranno tutto nell’ultimo atto? Scopriamolo insieme.

Come funziona la finale di The Voice Kids 2026: doppio turno e giuria di qualità

La finale di The Voice Kids si articola in due fasi. Ogni coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek e il duo Clementino‑Rocco Hunt – arriva all’ultima puntata con una squadra composta da quattro concorrenti: tre scelti durante le Battle della semifinale del 7 febbraio e uno qualificato direttamente grazie al Super Pass, il lasciapassare che permette di accedere alla finale senza passare per le sfide intermedie.

Nel primo turno si esibiscono tutti e sedici i finalisti. Al termine delle performance, ogni coach deve prendere una decisione cruciale: scegliere il talento più forte della propria squadra e portarlo al round conclusivo.

I quattro super finalisti si sfidano poi in un’ultima esibizione, quella che decreterà la voce dell’anno.

La grande novità dell’edizione 2026 è l’introduzione di una giuria di qualità, composta da quattro figure del mondo della musica e dello spettacolo. Il loro voto si somma a quello del pubblico in studio, che esprime la propria preferenza tramite telecomando. Un doppio sistema pensato per bilanciare gusto popolare e valutazione tecnica.

Le squadre dei coach: i 16 finalisti pronti a giocarsi tutto

I finalisti arrivano da tutta Italia e hanno conquistato il loro posto attraverso percorsi diversi, tra audizioni al buio, scelte sofferte e momenti di grande emozione. Ecco le squadre complete.

Team Arisa

– Francesca Lanza, 12 anni, Caltagirone

– Fabiana Andreone, 14 anni, Giugliano in Campania

– Maria Rosaria Rondina, 12 anni, Benevento

– Ginevra Sergio (Super Pass)

Team Loredana Bertè

– Maya Verga, 10 anni

– Briana Samira Camara, 11 anni

– Riccardo Pezzicoli, 12 anni

– Emma Baggetta (Super Pass)

Team Nek

– Leonardo Zambelli, 11 anni

– Matteo Trullu, 13 anni

– Giovanni Frassi, 11 anni

– Miriam Bruno (Super Pass)

Team Clementino‑Rocco Hunt

– Andrea Ronga, 13 anni

– Raffaello Digilio, 10 anni

– Francesco Ambrosi, 12 anni

– Annagiulia Fusco (Super Pass)

Cosa aspettarsi dalla finalissima: emozioni, sorprese e un titolo da conquistare

La finale di The Voice Kids 2026 promette una serata intensa, con sedici giovani talenti pronti a dare il massimo. Il nuovo sistema di voto, la presenza della giuria di qualità e la varietà delle squadre rendono la sfida imprevedibile.

Antonella Clerici guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto di musica, emozioni e storie personali che hanno già conquistato gli spettatori nelle scorse settimane.