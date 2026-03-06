The Voice Generation, prima puntata 6 marzo: ospiti e giuria dello show di Antonella Clerici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il debutto di The Voice Generation del 6 marzo segna il ritorno in prima serata su Rai1 di uno dei format musicali più amati dal pubblico. Dopo il successo di The Voice Senior e The Voice Kids, la nuova versione del talent punta a raccontare la musica attraverso legami familiari, amicizie e rapporti nati sul lavoro.

Antonella Clerici torna alla guida del programma con una formula che unisce emozione, competizione e storie personali. Cosa vedremo nella prima puntata? Chi compone la giuria? E dove sarà possibile seguire lo show? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni sulla prima puntata di The Voice Generation

La prima serata di The Voice Generation sarà dedicata alle Blind Auditions, la fase più iconica del format. I gruppi in gara – formati da parenti, amici o colleghi di età diverse – saliranno sul palco per presentarsi solo attraverso la voce, mentre i coach ascolteranno con le spalle rivolte.

Il meccanismo resta fedele alla tradizione: se un’esibizione convince, il coach si gira e prova a portare il gruppo nella propria squadra. Nel caso in cui più giudici si voltino, sarà il gruppo a scegliere con chi proseguire.

La puntata inaugurale introdurrà anche il Super Blocco, un’opzione che ogni coach potrà usare una sola volta durante le Blind per impedire a un collega di aggiudicarsi un gruppo particolarmente desiderato.

L’atmosfera sarà quella tipica dei debutti: emozione, tensione e storie personali che accompagneranno le performance. Ogni gruppo racconterà il legame che lo unisce, mostrando come la musica possa attraversare generazioni diverse e diventare un punto d’incontro.

La serata servirà anche a delineare il tono della stagione, che si preannuncia ricca di momenti intensi e di sorprese. I coach inizieranno a costruire le proprie squadre, che al termine delle tre puntate di Blind dovranno essere composte da sette gruppi ciascuna. Solo tre per squadra accederanno poi alla finale del 27 marzo.

La giuria di The Voice Generation: conferme e intesa consolidata

La giuria di The Voice Generation è composta da volti ormai familiari al pubblico del talent. Antonella Clerici ritrova infatti il gruppo che ha contribuito al successo delle ultime edizioni: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

La presenza di cinque coach permette una dinamica vivace, con stili musicali e personalità molto diverse che si confrontano e si scontrano per conquistare i gruppi più promettenti.

Loredana Bertè porta la sua esperienza rock e un approccio diretto, mentre Arisa unisce sensibilità e tecnica vocale. Nek rappresenta la solidità del pop italiano, Clementino aggiunge energia e improvvisazione, e Rocco Hunt offre una prospettiva contemporanea legata al rap e alla scena urban.

La combinazione crea un equilibrio che negli anni ha dimostrato di funzionare, grazie a un’alchimia spontanea e a un confronto costante tra generi e generazioni.

La prima puntata offrirà già un assaggio delle dinamiche interne alla giuria, con momenti di complicità e inevitabili battibecchi per accaparrarsi i gruppi più forti. Il pubblico potrà così ritrovare lo spirito leggero e coinvolgente che ha reso il format un appuntamento fisso del prime time Rai.

Dove vedere The Voice Generation: diretta, repliche e contenuti extra

The Voice Generation andrà in onda dal 6 marzo ogni venerdì in prima serata su Rai1. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate integrali pochi minuti dopo la messa in onda.

La piattaforma offrirà inoltre clip dedicate alle esibizioni, contenuti extra e momenti dietro le quinte, permettendo agli spettatori di seguire il percorso dei gruppi in tempo reale.

Gli utenti all’estero potranno seguire il programma tramite Rai Italia, che trasmetterà le puntate in contemporanea.

La scelta di affiancare la diretta televisiva a un’offerta digitale completa conferma la volontà di rendere il talent accessibile a un pubblico ampio e trasversale, mantenendo viva l’attenzione anche tra una puntata e l’altra.