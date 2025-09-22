The Fifty, spoiler ultima registrazione: ecco chi è stato eliminato e chi è arrivato in finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Fifty è tra i programmi più attesi della stagione televisiva appena iniziata. Il programma prevede 50 concorrenti sfidarsi in prove fisiche e di cultura per vincere un montepremi da donare al proprio follower. Le registrazioni iniziate lo scorso 15 settembre si sono concluse lunedì 22 settembre. Nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime Video sono presenti molti volti noti dello spettacolo italiano tra cui alcuni ex gieffini tra cui Matteo Diamante, Helena Prestes, Shaila Gatta e Edoardo Tavassi. Il noto chef Federico Fusca ma anche personaggi usciti da Temptation Island come Francesco Chiofalo, Maika Randazzo, Alessia Pascarella e Tony Renda.

The Fifty, ecco chi è arrivato alla finalissima

La prima edizione di The Fifty si annuncia ricca di colpi di scena. Il programma debutterà nella primavera 2026 su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, il portale Lollo Magazine ha svelato qualche anticipazione in merito all’ultima registrazione del reality show avvenuta il 22 settembre. Secondo quanto riportato il sito ad essere eliminati nell’ultima puntata sono stati Musazzi, Francesco Chiofalo, Alex Caniggia, Nicole, Max Felicitas e Gianmarco Zengato. Ad accedere alla finalissima, invece, Helena Prestes, Shaila Gatta, Edoardo Tavassi, Matteo Diamante e Federico Fusca. Il nome del vincitore verrà svelato solo durante l’emissione del programma prevista per la primavera 2026.