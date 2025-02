Grande Fratello, Helena Prestes in lacrime per Javier Martinez: “Non si deve sentire in colpa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi 25 febbraio le telecamere del Grande Fratello hanno catturato lo sfogo di Helena Prestes, arrabbiata perché non ha la sua privacy. A quanto sembra, uno o più inquilini hanno interrotto i momenti di intimità sua e quelli del suo fidanzato Javier Martinez. Nelle ultime ore, tra gli Helevier cosi si fanno chiamare dai fan sui social non sono mancati i momenti di tensione. La modella brasiliana si è arrabbiata quando ha visto il pallavolista chiacchierare con Zeudi Di Palma dopo la diretta del Grande Fratello. Nel tardo pomeriggio di oggi 25 febbraio, la donna ha cercato consolazione con Stefania Orlando e Amanda Lecciso dopo che qualcuno l’ha sorpresa ad amoreggiare con Javier. Helena Prestes ha dichiarato: “Qui manca la privacy se cerchiamo di averla passano le persone e lui si arrabbia tanto da dirmi “Perchè l’abbiamo fatto”?”. La Lecciso a questo punto ha provato a rassicurarla sul fatto che gli altri compagni di avventura sono tutti felici per lei e per Javier.

Helena Prestes in lacrime al Grande Fratello

Helena Prestes è scoppiata a piangere nella giornata di oggi 25 febbraio nella casa del Grande Fratello. Alcuni infatti avrebbero interrotto un momento d’intimità tra lei e Javier Martinez dietro una tenda. La donna in lacrime: “Non voglio rovinare questa cosa con lui e non si deve sentire in colpa.” Quello che è successo tra gli Helevier è stato molto commentato sui social e sopratutto su X, il vecchio Twitter. Alcuni utenti hanno scritto le seguenti parole: “Può andarsene a casa sua a fare certe cose” mentre un altro ha scritto che Helena sta piangendo perché li hanno beccati. Altri, invece, hanno accusato Amanda e Stefania di essere diventate le badanti di Helena. Insomma nella casa del Gf le tensioni sono sempre dietro l’angolo.