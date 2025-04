Grande Fratello, Shaila Gatta smaschera Lorenzo Spolverato: “Sei tu che sei ossessionato da Helena”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 31 marzo è andata in onda la finale del Grande Fratello che ha visto protagonista anche Shaila Gatta, la quale si è recata all’interno della casa per avere un confronto con Lorenzo Spolverato, uno dei finalisti. L’ex velina di Striscia La Notizia ha stupito il pubblico quando ha deciso di lasciare in diretta il modello milanese. La donna ha riservato parole forti nei confronti di Lorenzo, tanto da dichiarare in questo modo: “È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche“. Shaila Gatta ha poi rincarato la dose, affermando le seguenti parole: “Questo non è un amore sano. Sono stata usata, poco amata, il nostro è stato un amore tossico. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga”. In questo frangente, la donna ha chiesto a Lorenzo Spolverato se era stato veramente sincero durante la cena avvenuta al Grande Fratello. A risposta affermativa del modello, Shaila ha dichiarato: “Sei ossessionato tu da Helena e non lei da te”

Grande Fratello, Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato nel corso della finale del Grande Fratello. La reazione del modello milanese alle parole dell’ex fidanzata non sono tardate ad arrivare. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Mi hai scaricato tutto, sono terrorizzato, non ho parole. Ho vissuto un’intera settimana pensandoti e non vedevo l’ora di tornare da te. Sto tremando“. Un duro colpo per il modello milanese che ha poi subito un’altra amara delusione quando ha perso al televoto contro Chiara Cainelli, credendo che fosse debole. Lorenzo Spolverato è arrivato quarto in questa edizione del reality show. Un finale forse giusto per il modello milanese che si era reso protagonista di svariati colpi di testa all’interno del programma che potevano valergli la squalifica.