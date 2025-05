The family spoiler dal 19 al 23 maggio, Kaya dà preoccupazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il giovanissimo Kaya darà molti pensieri a Devin. Che sta succedendo? Il piccolo è ammalato, Ergun riceverà la sua visita. Aslan accompagnerà entrambi. Il medico rassicura sulla salute del bimbo, Aslan però avverte Devin che è un rischio grosso accudire i bambini. Aslan avrà una trattativa con i russi, umiliando Bedri durante il processo. Egli si vendicherà?

The family spoiler dal 19 al 23 maggio

Hulya manda la polizia a casa di Devin

Per fortuna, il medico conferma che il bambino non è in pericolo grave. Vivremo un punto critico e sarà inevitabile una guerra aperta e atroce. Negli episodi della settimana, le anticipazioni di The Family dal 19 al 23 maggio 2025 Devin scoprirà che suo padre trama con Hulya contro di lui.

The Family è trasmesso dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5, con inizio dalle 16.15 circa. Serap sta cercando il modo di difendersi e cerca un alibi per difendersi dalle minacce del biondo. Egli intende denunciarla alle autorità per il tentato omicidio dello zio.

L’avvocatessa corrompe lo scagnozzo di Ibrahim

Gli chiederà di testimoniare che per affari lo aveva incontrato il giorno del fattaccio. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiederanno al posto di Ekrem la sua mano. Il giovane prometterà che non la farà mai soffrire.

Ekrem scoprirà che Yagmur non è fidanzata con Burak e Devin è preoccupata per Kaya, che ha la febbre altissima. La raggiunge Aslan, ed insieme si recano dal padre della rossa per far visitare il bambino. Il seguito guarirà e staranno insieme come una famiglia.

Kaya sarà gentile con la zia che lo sta accudendo

Serap verrà, Cihan gli assicurerà che non abbandonerà l’avvocatessa al suo destino. Hulya tornerà serena perché il figlio ha riportato i bambini a casa e Ibrahim si è risvegliato dalla terapia intensiva e non è più in pericolo di vita.

La psicologa arriva con le valige: intende vivere a Villa Soykan con Zeynep e Kaya. La polizia porta via la signora, per colpa di una lettera con cui Leyla la incolpa resa e Devin porta a conoscenza di tutti. Le soap turche stanno guadagnandosi una fama enorme, che ne pensate?

