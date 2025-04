The Couple in bilico: Mediaset accelera il ritorno dell’Isola?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nuovo reality show di Canale 5, “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi, sembra destinato a una chiusura anticipata. Dopo un debutto promettente, il programma ha registrato un calo significativo negli ascolti, spingendo Mediaset a rivedere la programmazione. Nel frattempo, si vocifera del possibile ritorno de “L’Isola dei Famosi” in una nuova collocazione nel palinsesto.​

“The Couple” verso la chiusura anticipata?

Lanciato il 7 aprile 2025, “The Couple” aveva suscitato interesse come spin-off del “Grande Fratello”, con otto coppie rinchiuse in una casa sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24. La prima puntata ha ottenuto 2.234.000 telespettatori e uno share del 18,55%, ma già dalla seconda puntata gli ascolti sono crollati, portando Mediaset a considerare una chiusura anticipata del programma, con la finale prevista per il 5 maggio. Le critiche al format non si sono fatte attendere. Molti spettatori hanno lamentato una somiglianza eccessiva con il “Grande Fratello”, senza elementi innovativi che potessero distinguere il nuovo reality. Anche la scelta del cast è stata oggetto di discussione, con alcuni concorrenti che non hanno convinto il pubblico. In parallelo, si parla del possibile ritorno de “L’Isola dei Famosi”, che potrebbe prendere il posto lasciato libero da “The Couple”. Il reality, anch’esso condotto da Ilary Blasi, potrebbe tornare in onda già a partire da maggio, anticipando la programmazione inizialmente prevista per l’estate. La situazione attuale evidenzia le difficoltà nel proporre nuovi format che riescano a catturare l’interesse del pubblico. La concorrenza tra i reality show è sempre più agguerrita, e solo le proposte più originali e coinvolgenti riescono a emergere. Resta da vedere se Mediaset riuscirà a rinnovare la propria offerta per soddisfare le aspettative degli spettatori.​ In origine, “The Couple” doveva articolarsi in otto puntate, con una finale programmata per il 26 maggio. Tuttavia, alla luce degli ascolti deludenti, è lecito chiedersi come Canale 5 possa sostenere il programma per altre sei settimane senza aggravare la situazione. Il rischio di un ridimensionamento è concreto, e non sarebbe la prima volta che la rete prende una decisione simile. Un esempio recente risale allo scorso novembre, quando in prima serata andò in onda il reboot de “La Talpa”, condotto da Diletta Leotta. Anche in quel caso le aspettative erano alte, ma i risultati parlavano chiaro: debutto al 14,04% di share, seguito da un secondo crollo al 10,57%. Mediaset intervenne rapidamente, tagliando due puntate e accorpando le ultime tre in un’unica finale, con una media complessiva ferma al 12,48%. Che “The Couple” possa seguire lo stesso destino non è affatto un’ipotesi remota. Anzi, è ancora più plausibile se si considerano i costi aggiuntivi della diretta e la presenza di un montepremi milionario. Attualmente, Ilary Blasi si trova in una posizione intermedia tra il debutto e il secondo calo de “La Talpa”, con uno share intorno al 13%. Ma se i numeri dovessero scendere sotto il 12%, la chiusura anticipata potrebbe diventare inevitabile.