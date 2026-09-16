The 50 Italia, Lorenzo Spolverato e quel retroscena su Shaila Gatta: l’accaduto

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Lorenzo Spolverato è stato tra i protagonisti del Grande fratello 2024. A due anni da quell’esperienza, il modello milanese ha deciso di mettersi nuovamente alla prova, partecipando a The 50 Italia, le cui riprese sono ancora in svolgimento. Un percorso all’interno del reality show targato Amazon prime video che non sarebbe stato molto fortunato. L’uomo sarebbe uscito nelle fasi iniziali di The 50 Italia secondo quanto trapelato in rete. In queste ore, Pugnaloni ha svelato un retroscena in merito all’esperienza fatta dall’ex gieffino nel nuovo reality show. Nel corso della nuova puntata di Casa Lollo, l’esperto di gossip ha affermato che Lorenzo Spolverato avrebbe stretto amicizia con Alessandro Rizzo, che in passato ha avuto una storia con Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato non ha mai parlato di Shaila Gatta a The 50 Italia

Pugnaloni ha dichiarato nel corso della sua trasmissione: “Shaila Gatta non è mai stata nominata nemmeno una volta da Lorenzo Spolverato.“. Il modello milanese sembra aver messo una pietra sopra al passato. L’uomo e l’ex velina di Striscia La Notizia avevano avuto una storia d’amore all’interno del Grande fratello conclusasi nel corso della finale. Di recente, i due erano tornati alla ribalta. In quell’occasione, l’uomo aveva pubblicato un lungo sfogo sui social accusando la donna di continuare a parlare male di lui nonostante fosse passato diverso tempo dalla fine della loro breve relazione.

Lorenzo Spolverato (Screen Ig stories @lorenzospolverato_)