Sport Manfredonia
Fidelis Andria-Manfredonia 1-1, Ciaramella: “Fatta una grande partita”
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Fidelis Andria-Manfredonia 1-1, Ciaramella: “Fatta una grande partita”
”Nel primo tempo potevamo anche chiuderla” le parole di mister Ciaramella ai microfoni del club dopo l’1-1 di Andria “Abbiamo avuto un paio di occasioni dopo il vantaggio. Nella ripresa c’è stato il ritorno della Fidelis con queste palle lunghe ed i calci da fermo”.
Il tecnico del Manfredonia però si complimenta coi i giocatori: “Hanno fatto una grande partita contro una signora squadra che veniva da due sconfitte, voleva riscattarsi, voleva vincere questa partita a tutti i costi”.
”Domenica contro l’Ebolitana vogliamo ripeterci, ma guadagnando il risultato pieno. Lo merita Manfredonia, lo merita questa gente che anche oggi è venuta a sostenerci”.