Javier Martinez e Helena Prestes insieme ad un ex gieffino: ecco chi

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Javier Martinez e Helena Prestes sono una delle coppie nate al Grande fratello. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando il reality show era ancora condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano da Mediaset in seguito allo scandalo che l’ha travolto. In queste ore, gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – sono tornati al centro dell’attenzione. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno preso parte ad una festa di compleanno di un ex gieffino, che hanno conosciuto nella Casa. Helena Prestes e Jsvier Martinez sono stati invitati al party di Federico Chimirri avvenuto in un locale di Milano.

Helena Prestes e Javier Martinez alla festa di compleanno di Federico Chimirri

Gli Helevier hanno partecipato alla festa di compleanno di Federico Chimirri a Milano. A rivelarlo è stato lo stesso cuoco argentino che ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede la coppia all’interno di un locale. L’uomo ha anche indirettamente confermato l’eliminazione dell’ex schiacciatore della Terni volley academy da The 50 Italia dopo che alcune indiscrezioni lo volevano ancora in gioco. Qualche ora prima, Helena Prestes aveva fatto una diretta su Tiktok dove aveva rivelato che avrebbe preso parte ad una festa anche se non aveva rivelato il nome del festeggiato che poi si è rivelato essere Federico Chimirri.