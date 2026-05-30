The 50 Italia, Helena Prestes contro una concorrente:”Falsa da morire”, con chi ce l’ha

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Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Dopo l’uscita dei primi sei episodi, la modella brasiliana si candida per un posto per la finale che uscirà il prossimo 5 giugno sulla piattaforma a pagamento. La donna sta facendo molto parlare sia per le strategie messe in atto all’interno del programma sia per le prove vinte con grande facilità. Ma Helena Prestes si è resa protagonista anche di vivaci confronti all’interno di The 50 Italia. In particolare, la compagna di Javier Martinez ha dimostrato di non sopportare Khady Gueye, con la quale ha avuto un scontro. La donna ha chiesto una spiegazione all’ex concorrente dell’Isola dei famosi dopo aver scoperto che l’ha nominata. La reazione di Khady non si è fatta attendere, tanto da dichiarare: “è la verità, perché tu me l’hai chiesto.”

Helena Prestes e Khady Gueye, è scontro a The 50 Italia

Nel corso di un confessionale, Khady Gueye ha usato le seguenti parole per descrivere Helena Prestes: “Ha un ego molto grande, non accetta questa cosa di essere toccabile anche lei all’interno del gioco.” Anche la modella brasiliana ha detto la sua in seguito allo scontro avuto con la ragazza. L’ex concorrente del Grande fratello ha ammesso: “E’ gelosa di me, mi vuole eliminare, non sopporta i miei amici, ma perchè? Non rompere le palle, falsa da morire. E’ una persona falsa.” Dopo un inizio un po’ tiepido, le tensioni all’interno di The 50 Italia iniziano a farsi sentire e la posta in palio è sempre più in alta. Chi vincerà la prima edizione del programma? Lo scopriremo presto…