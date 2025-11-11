Thais Wiggers ha un nuovo fidanzato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia, è stata paparazzata ancora una volta con il suo nuovo compagno, suscitando grande curiosità tra i fan. Le immagini, pubblicate da Diva&Donna su Instagram, mostrano la showgirl brasiliana durante una passeggiata a Milano insieme a un uomo misterioso, più grande di età, con cui si mostra molto affiatata. Thais ha confermato di essere in una fase di frequentazione, dichiarando: “Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo come andrà”. La coppia camminava stretta sotto braccio, in atteggiamenti da innamorati alle prime uscite, anche se l’identità dell’uomo rimane ancora sconosciuta.

Le relazioni passate di Thais

La Wiggers ha avuto relazioni importanti in passato, tra cui quella con Teo Mammucari, con cui ha avuto una figlia, Julia, nel 2008. Successivamente, dal 2010 al 2018, è stata legata all’imprenditore e personaggio televisivo Paul Baccaglini, recentemente scomparso. La showgirl ha espresso il suo dolore per la perdita, commentando con affetto e rispetto sui social. Ora, con questa nuova storia, Thais sembra aver ritrovato serenità e felicità, lasciando spazio a nuovi capitoli nella sua vita privata.