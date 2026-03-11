Cronaca Puglia
Terribile scontro auto-trattore sulla Manfredonia-San Giovanni
Nell'impatto è rimasta coinvolta una ragazza, la quale era alla guida del mezzo agricolo tamponato.
Bruttissimo incidente avvenuto poche ore fa sulla strada di San Giovanni Rotondo tra un SUV Range Rover e un trattore agricolo.
Secondo le prime ricostruzioni, il SUV avrebbe tamponato violentemente il trattore che si trovava sulla stessa corsia.
Nel tremendo schianto, la ragazza alla guida del trattore è stata sbalzata al di fuori del mezzo, impattando al suolo.
Sul posto sono giunte due ambulanze e si segnalano diversi feriti oltre alla ragazza.
Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni delle vittime.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.