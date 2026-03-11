Cronaca Puglia

Terribile scontro auto-trattore sulla Manfredonia-San Giovanni

Nell'impatto è rimasta coinvolta una ragazza, la quale era alla guida del mezzo agricolo tamponato.

Nunzio Alvaro11 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bruttissimo incidente avvenuto poche ore fa sulla strada di San Giovanni Rotondo tra un SUV Range Rover e un trattore agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il SUV avrebbe tamponato violentemente il trattore che si trovava sulla stessa corsia.

Nel tremendo schianto, la ragazza alla guida del trattore è stata sbalzata al di fuori del mezzo, impattando al suolo.

Sul posto sono giunte due ambulanze e si segnalano diversi feriti oltre alla ragazza.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni delle vittime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Tags
Nunzio Alvaro11 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©