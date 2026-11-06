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Terremoto in casa Real Aversa prima della sfida contro il Manfredonia

Il matrimonio tra mister Sasà Campilongo e il Real Aversa è arrivato ai titoli di coda. Lo scrive AgroToday.

Dietro la decisione ci sarebbero forti tensioni all’interno dello spogliatoio e l’atteggiamento non professionale di alcuni “senatori”.

La società ha respinto l’addio immediato: il tecnico si è preso una tregua fino a lunedì per riflettere. Domenica in panchina ci sarà il suo vice, Francesco Di Nardo.

Se l’addio sarà definitivo, si pensa già al sostituto: in pole c’è l’ex Scafatese Giovanni Ferraro.

Nel pomeriggio è stata convocata una conferenza stampa.