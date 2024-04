Terra amara: Mediaset cambia tutto, cancellata la puntata serale di giovedì

Giovedì 4 aprile salterà la puntata serale di Terra amara. La soap opera turca risulta cancellata dai palinsesti Mediaset. Al posto delle vicende ambientate in Turchia tanto amate dal pubblico italiano ci sarà il secondo appuntamento di Se potessi dirti addio, la nuova mini serie tv diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Venerdì 5 aprile è in programma la terza e ultima puntata della fiction targata Mediaset con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik che nonostante il clamore non hanno entusiasmato il pubblico da casa. Per questo motivo, la serie tv chiuderà con una settimana d’anticipo rispetto al finale che era fissato per il 12 aprile. Un duro colpo per i fan di Terra amara alle prese con un nuovo cambio di programmazione da parte di Mediaset.

Terra amara non va in onda il 4 aprile: nuovo cambio di programmazione di Mediaset

Terra amara non andrà in onda domani sera 4 aprile per far posto al secondo appuntamento di Se potessi dirti addio. Per questo motivo, la soap opera turca infatti andrà in onda solo di domenica 7 aprile in seguito all’appuntamento con Beautiful. Un nuovo cambio di programmazione che non è piaciuto affatto ai fan delle vicende con Zuleyha e Hakan che non vedono l’ora di vedere cosa succederà nel finale di stagione. La soap opera infatti è stata vittima di diversi cambi di palinsesto che hanno suscitato il malumore da parte dei telespettatori iniziato dalla decisione di Mediaset di cancellarla di pomeriggio per sostituirla con Endless Love, che non sta registrando gli stessi ascolti.